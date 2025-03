Scumpirea din Bulgaria care îi va „ustura” la buzunare și pe români. Măsura preconizată să intre în vigoare la începutul lunii aprilie

18:10

Datele statistice de la INS arată că importurile de energie au atins, în luna ianuarie, un nivel record, înregistrând o creștere de 132% față de aceeași perioadă a anului trecut. Evident, creșterea dependenței de importuri s-a produs pe fondul unei prăbușiri a producției de energie, cele mai accentuate fiind la hidro, -42,6%, și la eoliene, […]