Echipa suceveană Royal Engineers, pe podium la Campionatul Național de Robotică

11:10

Am primit reproșuri și sunt mulțumit (am fost citit) că nu sunt prea înțeles de toți cititorii (?!) și că nu abordez temele la zi din societate. Am primit și sugestii să dau cu parul, dar am refuzat categoric un asemenea stil jurnalistic (inspirat din politică?!) pentru că prefer ironia, deși nu le ... (continuare) Autor: Dan STRUTINSCHI Articol publicat miercuri, 19 martie 2025, în secţiunea "Parerea lui Dan".