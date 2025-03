Anamaria Gavrilă se retrage din cursa prezidențială

10:50

Actuala coaliție poate merge mai departe numai în situația în care candidatul Alianței România Înainte, Crin Antonescu, va câștiga alegerile – spune președintele UDMR, Kelemen Hunor. Cu doar câteva luni rămase până la prezidențialele programate să aibă loc în mai (4 mai – primul tur, 18 mai – al doilea tur), liderul UDMR, Kelemen Hunor, […]