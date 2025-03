Ionel Dănciulescu pune presiune! Ce le-a transmis oamenilor lui Zeljko Kopic: „Te obligă să ai rezultate bune”

09:50

Frank Ilett, alias „The United Strand" pe Instagram, a lansat o provocare: să nu se mai tundă până când Manchester United nu va câştiga cinci meciuri la rând. În concluzie: părul său a crescut cam mult. Provocare sa a început în octombrie. „Manchester United venea după un sezon catastrofal şi, la începutul sezonului, am avut […]