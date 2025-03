Joyskim Dawa nu a putut împiedica surpriza preliminariilor World Cup 2026! Jucătorul celor de la FCSB a jucat o repriză în egalul Camerunului cu ultima clasată

11:30

Premierul Thailandei, Paetongtarn Shinawatra, s-a întâlnit marţi cu şeful Formulei 1, Stefano Domenicali, şi a declarat că guvernul va comanda un studiu de fezabilitate pentru găzduirea unui Mare Premiu pe un circuit stradal din Bangkok din 2028, relatează Reuters. Formula 1 are deja un program aglomerat de 24 de curse în întreaga lume, dintre care […]