TradeVille: Sectorul auto global, afectat de tarifele impuse de administraţia Trump

20:30

Directorul general al UniCredit SpA, Andrea Orcel, a afirmat că and #39; and #39;este mai puţin optimist and #39; and #39; privind perspectivele unei consolidări bancare semnificative europene decât era în urmă cu câteva luni deoarece şefii de bănci sunt din ce în ce mai neliniştiţi în legătură cu perioada de timp necesară pentru realizarea tranzacţiilor, transmite Reuters, care indică cele ce urmează.