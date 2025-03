Peste 40 de cetățeni din Fâșia Gaza, transferați în România, Norvegia și Franța

03:00

Oamenii de știință au anunțat că au găsit o legătură între dietă și cancerul pulmonar. O nouă cercetare sugerează că dieta are un rol crucial în apariția cancerului pulmonar, la fel cum se întâmplă în cazul altor tipuri de cancer, cum ar fi cel hepatic sau pancreatic. Studiul, realizat de cercetători de la University of … The post A fost găsită o legătură între dietă și cancerul pulmonar appeared first on spotmedia.ro.