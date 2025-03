Școala de vară, la Opera Comică pentru Copii

12:20

După un weekend cu temperaturi peste mediile anuale, valorile termice scad, brusc, în capitală. Temometrele nu vor arăta mai mult de 7-8 grade, iar minimele coboară sub zero grade, potrivit ANM. Luni, 17 martie, valorile termice vor continua să scadă, astfel că se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va avea înnorări temporare […] The post METEO BUCUREŞTI | Temperaturile scad, de săptămâna viitoare. Valorile termice nu mai trec de 7-8 grade și vor fi ploi și lapoviță appeared first on Buletin de București.