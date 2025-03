Dosarul Georgescu. Ample perchezitii la milionarul Peschir si tiktokerul Makaveli pentru „coruperea alegatorilor”

22:40

Ministerul canadian de Externe „condamna ferm” executia mai multor cetateni ai tarii in China in acest an, subliniind tensiunile dintre cele doua tari, potrivit The Guardian. Ministerul a confirmat miercuri ca un numar nespecificat de cetateni au fost executati la inceputul acestui an. Dezvaluirile au fost publicate pentru prima data de Globe and Mail. „Canada...