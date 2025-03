Schimbări în tabăra suveraniștilor – Gavrilă renunță în favoarea lui Simion

15:50

Un grup de patru tinere din Cluj-Napoca specializate în design grafic au gândit un kit DIY (do it yourself) inovator care aduce tradiția preparatului colivei într-o formă modernă, ușor de pregătit acasă, cu un strop de umor. Co-Live a Little reinterpretează tradiția românească a colivei și o transformă într-un suvenir plin de semnificații, dar cu un […]