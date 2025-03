ANPC-ul lui Piedone, controale în depourile STB/23 de tramvaie oprite temporar din circulație

16:00

Gata avem prezidențiabili. Nu doi, mulți cât să încaiere toată iarba și toată frunza. Avem pentru toate buzunarele minții. Cațavenci, Joițe, Tipătești, Pristandale, câte un Trahanache și un Venturiano pentru ca meniul să fie fusion. Românilor le place să fie în trend. Malagambiști au fost, malagambiști sunt încă. Există 3 categorii de votanți în mai. […] The post Primăvara vrajbelor noastre first appeared on Ziarul National.