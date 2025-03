Guo Jiaxuan, fostul jucător al lui Bayern Munchen, a murit la 18 ani. Era în comă de pe 6 februarie

15:10

Mihaela Borcea se căsătoreşte din nou la 54 de ani. Chiar fosta soţie a lui Cristi Borcea a confirmat faptul că se va căsători. În vârstă de 54 de ani, Mihaela Borcea a decis să se recăsătorească. Alesul este Sorin Rap, cel cu care are o relaţie perfectă de mulţi ani de zile. Mihaela Borcea […]