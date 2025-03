România – Kosovo continuă la TAS

20:10

Convorbirea telefonică dintre Donald Trump și Vladimir Putin are primele efecte. Liderul de la Kremlin a ordonat armatei ruse să oprească loviturile asupra infractructurii energetice a Ucrainei pentru 30 de zile. Timp de 90 de minute, cei doi lideri au discutat subiecte fierbinți, principala temă tranșată fiind războiul din Ucraina. Casa Albă a publicat, marți, […] The post BREAKING NEWS! Trump l-a înduplecat pe Putin/Liderul Kremlinului a ordonat armatei încetarea focului asupra infrastructurii energetice a Ucrainei first appeared on Ziarul National.