MOL România reduce prețurile de încărcare a vehiculelor electrice

12:20

Doar 73% dintre românii din mediul urban trăiesc într-o locuință pe care o dețin în proprietate, un procent semnificativ sub statistica oficială de 95%, potrivit unui studiu realizat, la începutul acestui an, de Unlock Market Research pentru Colliers, pe un eșantion de 1.000 de respondenți. Interesul pentru achiziția unei locuințe a scăzut, în 2025, la […] The post Colliers: Tot mai puțini români își permit să cumpere locuințe appeared first on ZIUA CARGO.