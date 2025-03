Scandal la biserica lui Mega din Oradea: Episcopia a vrut să-i pună înlocuitor, preotul s-a împotrivit, a fost chemată Poliția și Ambulanța (FOTO)

10:10

Procurorii Parchetului Bihor i-au pus oficial sub acuzare pe șeful DGASPC, Călin Puia, și pe cel al procesatorului de carne Andromi Com din Nojorid, Mihai Mudura, pentru delapidarea unei mari cantități de carne de bizon donată de o firmă din Salonta pentru a fi oferită copiilor și adulților cu handicap sub formă de mezeluri. Ancheta a pornit în urma dezvăluirilor făcute de BIHOREANUL la finele anului trecut, cei doi fiind acuzați că au produs DGASPC un prejudiciu de peste 184.000 lei.