Când începe sezonul 2025 – 2026 al Ligii 1. Anunţul făcut de Federaţia Română de Fotbal

17:50

Gigi Becali s-a înfuriat după primul meci din play-off, contra celor de la Rapid, scor 3-3. I-a atacat dur pe Malcom Edjouma şi Alexandru Musi. Jucătorul care este folosit de FCSB pentru a respecta regula U21 rupe tăcerea. Spune că trece prin clipe grele şi că are nevoie de încredere pentru a-şi reveni. Nu doar […] The post Jucătorul „desfiinţat” de Gigi Becali rupe tăcerea! Ce probleme are după ce a fost certat şi de colegi: „Trec printr-o perioadă grea” appeared first on Antena Sport.