De ce Macron se îndreaptă spre o ciocnire cu Trump

10:30

Situație complicată pentru primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, considerat principalul rival politic al președintelui turc Recep Tayyip Erdogan. Autorităţile turce au ordonat reţinerea primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, şi a altor aproximativ 100 de persoane, printre care jurnalişti şi oameni de afaceri, în cadrul unei anchete de corupţie, a anunţat miercuri site-ul de ştiri Sabah, preluat de […] The post VIDEO. Autorităţile turce au ordonat reţinerea primarului din Istanbul, Ekrem Imamoglu, şi a altor aproximativ 100 de persoane first appeared on Ziarul National.