Mentalități de slugă. Armele secrete ale României, ținute la sertar de Guvern

Sociologul Mirel Palada a publicat recent pe Facebook rezultatele celui mai nou sondaj electoral realizat de Sociopol, sondaj ce reflectă dinamica actuală a cursei pentru președinția României. Adică pentru fotoliul de la Cotroceni, cursă electorală programată să aibă loc în luna mai a acestui an – pe 4 mai – turul 1 și, respectiv, pe […]