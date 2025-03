Trei persoane au fost rănite într-un accident produs la Tomești

Un accident rutier între 3 autoturisme s-a produs in aceasta seara in localitatea Tomești. In... Articolul Trei persoane au fost rănite într-un accident produs la Tomești apare prima dată în TeleM Regional.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TeleM Iași