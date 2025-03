Diana Șoșoacă, din nou în presa rusă. Nou: nu a fost lăsată să candideze pentru că îi place viteza la volan (Video)

09:10

Finlanda rămâne cea mai fericită ţară din lume pentru al optulea an consecutiv, potrivit raportului anual al ONU privind fericirea, publicat joi. România a coborât trei locuri în clasament faţă de anul trecut, până pe 35. Statele Unite au căzut pe locul 24, cel mai slab scor de la prima publicare a raportului în 2012,