Bătălia pentru Cotroceni: Cine sunt cei 11 candidaţi la prezidenţiale?

19:10

Ucraina and #39; and #39;nu va discuta and #39; and #39; despre transferul către Statele Unite al dreptului de proprietate asupra centralelor sale nucleare, inclusiv asupra celei ocupate de la Zaporojie, a declarat joi preşedintele Volodimir Zelenski, a doua zi după ce a discutat la telefon cu Donald Trump, care a sugerat că ţara sa ar putea prelua and #39; and #39;posesia and #39; and #39; acestora, relatează AFP, de la care redăm cele ce urmează.