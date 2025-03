Mai tare decât Iohannis | Președintele ICR a călătorit de 60 de ori în doar 2 ani. A făcut și câte 4 deplasări pe lună, pe banii instituției

00:30

Perioada de înscriere a copiilor la școală, care începe pe 31 martie, crește în fiecare an interesul celor care vor să obțină viză de flotant contra cost. Pe grupurile de Facebook și site-urile de anunțuri au explodat mesajele de la persoane dispuși să plătească pentru un domiciliu fictiv În același timp, sute de persoane din […]