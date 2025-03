Momentul adevărului. Subvențiile pentru regenerabile au îngropat industria

14:30

1. Cioloș – consilier onorific la Cotroceni? Pe vremuri, Franța avea gusturi mai bune. E ca și cum Ion Iliescu, în 1990, l-ar fi luat ca sfetnic pe Emil Bobu. Ce părere au peneliștii despre echipa Bolojan – Nicușor Dan – Cioloș? Candidatul PNL era, mi se pare, Crin Antonescu. Cioloș are și realizări. Când […] The post Georgică, schimbă tactica! first appeared on Ziarul National.