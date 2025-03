Vor exista “consecințe severe” dacă Rusia și Putin încalcă liniile unui acord, avertizează Starmer după ce i-a reunit la Londra pe șefii militari ai “coaliției de voință” pentru Ucraina

16:40

Comisia pentru Libertăți Civile a Parlamentului European a aprobat crearea EU Talent Pool, o platformă digitală destinată să faciliteze recrutarea lucrătorilor din afara UE în domenii unde există deficit de forță de muncă, potrivit unui comunicat. Platforma va permite corelarea ofertelor de muncă din statele membre cu solicitanți de locuri de muncă din afara Uniunii. […]