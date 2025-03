Creșterea competitivității și securitatea Europei, prioritățile UE în perioada următoare. Bolojan anunță ce își asumă România (Video)

13:20

Piața imobiliară de la malul mării a intrat de câteva luni într-un blocaj. Ansambluri rezidențiale cu sute de locuințe din Mamaia și din sudul litoralului așteaptă chiar și un an de zile până să fie vândute. Prețurile sunt mari, iar investitorii se gândesc de două ori înainte să semneze. În primul trimestru al acestui an … Zona din România în care vânzările apartamentelor au scăzut și cu 70%. „Vorbim despre un blocaj"