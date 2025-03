Protestele din Serbia, un semn rău pentru Victor Ponta

13:20

Curtea Constituțională a finalizat, miercuri, soluționarea tuturor contestațiilor care au fost depuse împotriva candidaturilor la alegerile prezidențiale din 2025. Așadar, pentru funcţia de preşedinte al României concurează 11 candidaţi, dintre care patru independenţi. Pentru prima dată în istoria post-decembristă, PSD nu are candidat propriu la alegerile prezidenţiale. Premierul Marcel Ciolacu, singurul candidat PSD care a …