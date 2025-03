Mai multe case din Pantelimon vor fi izolate de autostrada A0. Autoritățile „au uitat” să proiecteze un drum

14:20

Deputatul USR Alex Dimitriu, fost consilier local la Sectorul 5, acuza că două învățătoare au grijă de copiii de la unitatea de tip after school a Primăriei Sectorului 5, fără să aibă forme legale. Alexandru Dimitriu a precizat că a verificat personal situația după ce a primit mai multe sesizări, iar informațiile s-au confirmat: cele […]