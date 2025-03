Nicolae Stanciu anunţă marele atu al României înaintea meciului cu Bosnia: „Nu avem un Messi, nu avem un Ronaldo, dar asta este forţa noastră”

11:50

Eddie Jordan, fostul proprietar de echipă din Formula 1 şi expert TV în „Marele Circ", a încetat din viaţă la vârsta de 76 de ani. În ultimele 12 luni, irlandezul s-a luptat cu o formă gravă de cancer la prostată. La începutul anilor 90′, Eddie Jordan a deţinut echipa de Formula 1 Jordan, pentru care […]