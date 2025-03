Liderii UE au ascuțit cuțitele pentru bătălia contabilă a bugetului și finanțării apărării: “Fără euro-obligațiuni. Dacă sunteți într-o groapă, nu mai săpați” vs. “Va trebui să facem un nou împrumut comun”

18:00

Comisia Europeană ia măsuri pentru menținerea și extinderea capacităților industriale europene în sectoarele oțelului și metalelor prin prezentarea unui Plan de acțiune privind oțelul și metalele menit să consolideze competitivitatea sectorului și să protejeze viitorul industriei. Într-un comunicat, instituția european subliniază că industria siderurgică europeană este fundamentală pentru economia europeană, furnizând materii prime pentru sectoare […]