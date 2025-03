Ionuț Adomniței, de la conducerea AJPIS Suceava, la șefia DGASPC

10:00

Medicul cardiolog Alexandru Calancea a demisionat din funcția de manager al Spitalului Clinic Județean Suceava. Într-un comunicat de presă transmis astăzi se arată: "Subsemnatul, Dr. Alexandru Calancea, pe această cale vă aduc la cunoștință faptul că, în data de 19.03.2025, am înaintat Consiliului Județean Suceava solicitarea de încetare a contractului de management al Spitalului Clinic