Elon Musk îi amenință deschis pe angajații Pentagonului, după ce NY Times a scris că acesta urma să fie informat cu privire la planurile SUA în cazul unui posibil război cu China. Musk și Trump acuză publicația că a inventat știrea.

08:00

Cease fire discussions took place today. This is how Kyiv’s night sounded tonight. ⁦@EUDelegationUA⁩ pic.twitter.com/YISBM9NY4s — Katarina Mathernova (@kmathernova) March 18, 2025 La aproximativ două ore după încheierea apelului dintre Donald Trump și Vladimir Putin, în urma căruia Vladimir Putin a ordonat oprirea pentru 30 de zile a atacurilor asupra infrastructurii energetice ucrainene, alerta […]