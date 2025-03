Războiul în imagini – Ziua 1122

17:10

Fosta gimnastă Cătălina Ponor va fi onorată, alături de alte trei legende ale sportului, în cadrul ceremoniei anuale de introducere în International Gymnastics Hall of Fame, în luna mai, anunță News.ro. “Patru legende ale gimnasticii internaţionale vor fi onorate la cea de-a 28-a ceremonie anuală de introducere în International Gymnastics Hall of Fame (IGHOF) sâmbătă, […] Articolul Cătălina Ponor va fi inclusă în International Gymnastics Hall of Fame apare prima dată în Universul.net.