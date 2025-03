Cota lui Andrei Raţiu a „explodat” chiar înainte de România – Bosnia! Cât valorează fundaşul român dorit şi de Barcelona

09:40

România începe azi drumul spre Campionatul Mondial 2026. Tricolorii vor evolua împotriva Bosniei, pe Arena Naţională, cu 55.000 de fani în tribune. Meciul va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, de la 21:45. Înaintea duelului cu echipa lui Sergej Barbarez, căpitanul Nicolae Stanciu a anunţat care e marele atu al trupei condusă de […]