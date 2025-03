Elon Musk poartă discuţii fără precedent la Pentagon

17:00

Un rol important pentru prevenirea abandonului şcolar şi pentru o educaţie de calitate în mediul rural - şi în medii defavorizate sau pentru persoane dezavantajate - îl are şi programul and #39;Masă sănătoasă and #39;, a subliniat, vineri, ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David