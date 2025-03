Gică Hagi, înainte de România – Bosnia: „Ne pot duce la Mondial! Au demonstrat că ştiu să joace fotbal!” Ce a spus despre Ianis

11:30

Dorinel Munteanu a transmis un mesaj superb înainte de România – Bosnia. Noul antrenor de la Sepsi este de părere că tricolorii se vor califica la World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena. Elevii lui Mircea Lucescu își încep drumul spre turneul final la Antena 1. România – […] The post „Sunt convins că mergem la Mondial!” Dorinel Munteanu are încredere în tricolori! Mesaj superb înainte de România – Bosnia appeared first on Antena Sport.