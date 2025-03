România – Bosnia | Denis Drăguş a ratat cea mai mare ocazie a meciului în minutul 57

15:10

Antema 1 difuzează sâmbătă, de la ora 00:30, primul episod din SuperMondial, o serie de interviuri acasă la marii jucători ai lumii, realizate de Florin Răducioiu. Primul invitat al seriei este fostul Head of Football la UEFA și FIFA, responsabil de implementarea VAR, câștigător Champi-ons League și semifinalist World Cup, Zvonimir Boban SuperMondial: Florin Răducioiu, […]