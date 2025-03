„Nu s-a terminat aici” Marius Marin a reacţionat după România – Bosnia 0-1: „E frustrant, am avut 4 ocazii clare”

17:20

Simona Halep şi-a încheiat cariera în luna februarie, iar fostul număr 1 WTA a rememorat un episod de la turneul WTA de la Miami, care se desfăşoară în această perioadă. Dublă c ştigătoare de Grand Slam, Halep nu şi-a trecut în cont vreun titlu în Florida, dar a reuşit să ajungă în fazele superioare ale […] The post „Era nemulţumită!” Simona Halep a dezvăluit momentul care a şocat-o pe Serena Williams: „Nu o să pot să uit” appeared first on Antena Sport.