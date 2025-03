ZTE Nubia RedMagic 10 Pro ajunge pe canal oficial în România

23:10

Unul dintre cofondatorii acestui site a fost şi Carl Lundstrom, om de afaceri suedez care a avut mai mult rol de finanţator în primii ani ai site-ului. Din păcate Carl Lundstrom a murit săptămâna aceasta într-un accident aviatic. Acesta a decolat cu avionul său Mooney M20 de la Zagreb şi se îndrepta către Zurich, însă […] The post Unul dintre cofondatorii faimosului site de torente The Pirate Bay a murit într-un accident aviatic appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.