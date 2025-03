Fratii Tate s-au intors in Romania pentru a-si „dovedi nevinovatia.” Cei doi au procese in curs si in Regatul Unit si SUA

15:40

Daca vizitele regale inseamna transmiterea unui mesaj, atunci imaginea Printului de Wales intr-un tanc in apropierea granitei cu Rusia trebuie sa fie unul dintre cele mai directe, transmite BBC. Printul William a venit in Estonia pentru a sprijini trupele britanice in cea mai mare desfasurare operationala a armatei britanice in strainatate, aparand statul baltic de...