VIDEO | Piedone la ANPC, spectacol și rasism. Ironizează accentul unor comercianți chinezi. Despre nepalezi: Poate la voi se mănâncă gândaci

20:10

Un text de Florin Râșteiu și Andreea Tudor Concesionarea, în liniștea SPA-ului În martie 2025, pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local Sector 3, apare un proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifelor pentru accesul cetățenilor în „Complexul Acvatic din Parcul Pantelimon”. Printre rânduri este menționată și informația conform căreia Aquapark-ul din Pantelimon a […] The post Afacerea Aquapark (I) | Primăria Sectorului 3 a dat un contract de 340 de milioane de euro unei firme abia înființate și va încasa o redevență de doar 4,2% pe an. Legăturile imobiliare cu familia Negoiță appeared first on Buletin de București.