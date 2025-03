Daniel David:Instituţiile trebuie să fie mai aproape de oameni. Asta este soluţia, nu să le dăm jos, ci să le schimbăm

13:30

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat sâmbătă, în discursul ţinut la conferinţa de alegeri a conducerii PSD Suceava, că în opinia sa PSD nu a pierdut alegerile de anul trecut, ci are o a doua şansă. El a făcut apel la social-democraţi să nu rămână „ancoraţi în anumite lucruri pe care şi le-ar fi dorit” […] Articolul Ciolacu, discurs la PSD Suceava: Nu consider că am pierdut alegerile, consider că în acest moment avem o a doua şansă apare prima dată în PS News.