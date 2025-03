Atenționare MAE de călătorie pentru Turcia: Proteste în capitala Ankara, Istanbul, Izmir și alte mari orașe

12:30

Universitatea Columbia a fost de acord să pună departamentul său de studii pentru Orientul Mijlociu sub o nouă supervizare și să-și revizuiască regulile privind protestele și disciplina studenților, cedând unui ultimatum extraordinar din partea administrației Trump de a pune în aplicare aceste schimbări, alături de altele, altfel riscând să piardă miliarde de dolari din fondurile federale, relatează The Associated Press (AP).