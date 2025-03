Amenzi și produse retrase de la comercializare, după controlul ANPC în Obor

12:20

Porțiunea de Sud a Autostrăzii Moldovei (A7) are întârzieri semnificative pe două tronsoane care adună aproximativ 35 de kilometri, în zona Mizil-Buzău. Problema majoră o reprezintă un pod construit greșit de un antreprenor bulgar în cazul căruia s-au constatat deficiențe serioase iar acum trebuie reparat. Pe un alt lot, contractul cu antreprenorii turci a fost […]