Cursa din Marele Premiu al Chinei, în direct pe Antena 3 CNN şi LIVE STREAM în AntenaPLAY (09:00). Piastri, în pole-position

Naţionala lui Mircea Lucescu a ratat startul în preliminariile World Cup 2026. România-Bosnia 0-1 şi tricolorii au de tras pentru calificarea la Mondialul american. După înfrângerea de pe Arena Naţională, bosniacii au dat verdictul despre Mircea Lucescu. În direct la Antena 1, naţionala lui Mircea Lucescu nu a reuşit să se impună în faţa Bosniei. […] The post „Lucescu este tulburat”. Bosniacii au dat verdictul după victoria de pe Arena Naţională. Ce s-a întâmplat cu selecţionerul României appeared first on Antena Sport.