„Halucinațiile” AI: Un norvegian vrea ca ChatGPT să fie amendat, după ce popularul chatbot a făcut afirmații șocante despre el

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri semnarea unui contract cu concernul Boeing pentru o avioane de luptă de nouă generație, denumită F-47, informează AFP. Mai performante, noile avioane vor înlocui precedenta generație F-22 Raptor produsă de Lockheed Martin și aflată în serviciu de circa 20 de ani. „Air Force va atribui contractul (…) către …