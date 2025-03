Anunţul lui Mihai Stoica despre transferul de 2.500.000 de euro pregătit de Gigi Becali la FCSB

11:00

Antena prezintă primul episod din SuperMondial – seria de interviuri realizate de Florin Răducioiu, ambasadorul World Cup la Antena 1, cu marii jucători ai lumii! Primul invitat este nimeni altul decât fostul Head of Football la UEFA și FIFA, omul responsabil de implementarea VAR, câștigător al Champions League și semifinalist la World Cup: Zvonimir Boban. […]