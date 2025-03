CSM București învinge Rapid în duelul pentru sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin

23:30

Procurorii au găsit în telefonul lui Bogdan Peșchir convorbiri între acesta și diverși influenceri în care puneau la cale strategii și modalități de plată pentru atragerea oamenilor ca să-l voteze pe Călin Georgescu. Bogdan Peșchir, cel care i-a finanțat campania lui Călin Georgescu pe TikTok, a fost reținut de procurorii Parchetului General, fiind acuzat de … The post Cum erau plătiți votanții lui Georgescu și ce rol avea Cristela (interceptări) appeared first on spotmedia.ro.