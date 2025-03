Un exemplu pentru Putin și Zelenski: Gigi Becali și George Simion s-au împăcat imediat după ce s-au înjurat

07:50

Sayaka Ishii – Emma Răducanu, meci contând pentru primul tur al turneului de tenis WTA 1000 de la Miami, este programat, miercuri, 19 martie, nu înainte de ora 18:05. Miami Open 2025 se desfășoară pe […] The post Miami Open: Sayaka Ishii vs Emma Răducanu – Şansă imensă pentru britanică appeared first on IMPACT.ro.