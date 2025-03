17:30

Dincolo de zidurile penitenciarului: „Pentru câteva ore, nu am mai fost doar deținuți. Am fost artiști și prieteni”. Uneori, zidurile nu doar despart, ci pot deveni punți către speranță. La Penitenciarul Botoșani, 11 deținuți au demonstrat că, dincolo de greșelile trecutului, fiecare poate oferi ceva frumos comunității. Cu prilejul Zilei Internaționale a Fericirii, aceștia au […] Articolul MONITORUL DE BOTOȘANI | Dincolo de zidurile penitenciarului: „Pentru câteva ore, nu am mai fost doar deținuți. Am fost artiști și prieteni” apare prima dată în PRESShub.