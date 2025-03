Cătălin Predoiu: Mi se spune, voi sunteţi sistemul. Bun, şi voi ce sunteţi?

16:30

Preşedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, afirmă că a greşit atunci când a candidat pentru preşedinţia României. El spune că partidele care formează coaliţia au comis erori atunci când au lăsat „mize mici” să le despartă în momentele în care ar fi trebuit să fie unite. ”Am greşit, domnule Antonescu. Eu, când am candidat, am greşit. […] Articolul Ciolacu: Eu, când am candidat, am greşit. Da, cu toţii am greşit. Dar am realizat greşelile făcute apare prima dată în PS News.